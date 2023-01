Il meglio del mio 2022

Come sempre uso il primo post dell’anno per valutare le statistiche dei miei blog e per riproporre articoli che potrebbero essere sfuggiti nel 2022. Ne approfitto anche per fissare nella memoria i libri, i film, le serie tv e i brani che più mi sono piaciuti.

Quest’anno pur avendo sponsorizzato pochi contenuti, vincos.it è cresciuto del 25% in termini di utenti e sessioni e ha avuto il 41% di visualizzazioni in più. Il tempo trascorso per ogni sessione è aumentato del 14% grazie alla scrittura di articoli più lunghi.

La composizione delle fonti di traffico è rimasta sostanzialmente invariata, come avviene da molti anni ormai: in crescita la ricerca organica (56%), seguita dal traffico diretto (24%, stabile), dal social (6%, in calo di due punti), dai referral (5%, stabili), dalla newsletter (5%, in crescita del 200%) e da altre fonti.

Tra i social media Facebook continua a portare il 43% del traffico, ma è in forte calo anche quest’anno (-27%), lo raggiunge LinkedIn che sale al 42% (39 punti in più rispetto ai dodici mesi precedenti) e Twitter cresce al 12%.

In definitiva hanno funzionato dei contenuti originali e approfonditi su temi attuali (IA e metaverso) che si sono ben posizionati su Google.

Anche la newsletter mi ha dato molte soddisfazioni, tanto da riuscire a raddoppiare gli iscritti rispetto all’anno precedente.

I post prodotti nel 2022 che sono stati più visualizzati

Quest’anno ho trascurato la fotografia. La foto del 2022 più vista tra quelle pubblicate su Vincos Images, il mio blog fotografico, è quella del Museo d’Orsay a Parigi.

Visioni, letture e ascolti del 2022

Nel 2021 ho letto 40 libri (2 meno dello scorso anno), soprattutto romanzi e saggi sul metaverso.

Tra i primi i più appaganti sono stati i libri di McMurtry che mi mancavano “L’ultimo spettacolo” e “Hud il selvaggio”. Tra i secondi, The Metaverse di Matthew Ball.

Ho visto 108 film (-50 rispetto al 2021). Il migliore? The Tragedy of Macbeth di Joel Coen. Un gradino più in basso:

Coda di Sian Heder

The Batman di Matt Reeves

Freaks Out di Gabriele Mainetti

Tre Piani di Nanni Moretti

Old Henry di Potsy Ponciroli

Crimes of the Future di David Cronenberg

Tra le serie TV più interessanti segnalo, in ordine di preferenza:

Scissione

The Gilded Age

Inside Man

The Bear

Slow Horses

Nel 2022 ho ascoltato più musica: 13.100 brani (non unici). Gli artisti che ho suonato di più sono stati i Wilco e Father John Misty. I brani che più ho amato sono raccolti in questa playlist.